İki emekli bir simit alıp bölüşüp yedi. İşte emekli yüzyılında Türkiye..

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İki emekli bir simit alıp bölüşüp yedi. İşte emekli yüzyılında Türkiye..

Osmaniye’de bir sokak simitçisi alım gücünün düşmesi ile yaşadıklarını anlattı. İki emeklinin bir simit isteyip paylaşacağını söylemesinin ardından “İşte emekli yüzyılında Türkiye” yorumu yapıldı.

Türkiye’de son yıllarda uygulanan Nas ekonomi politikası en çok emekli kitlesini vurdu. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olması ile yoksulluk sınırı bir yana açlık sınırının dahi sadece yarısını karşılaması son araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştı.

Emeklilerin yaşadığı problemlerin en somut son örneklerinden birisi de Osmaniye’de yaşandı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yıllardır sokaklarda simit satan Nebi Gönen isimli bir vatandaş vatandaşların alım gücünün düşmesi ile eskisi gibi simit satamadıklarını bir örnek vererek açıkladı. Gönen başından geçen olayı şu sözler ile açıkladı:

"Ben Kadirli'de yıllardan beri simit satıyorum. İki tane emekli oturuyordu simit istedi. 'Bir simidi yiyeceğiz, paylaşacağız' dedi. Günde 200 tane satıyordum şimdi 80 tane satıyorum. Simit 10 lira, millet alamıyor alım gücü yok. Eskisi kadar satamıyorum simit. Milletin parası yok. Emekliler '7,5 liraya olmaz mı' diyor, alamıyorlar."

Eskiden günde 200 tane simit satabildiğini ifade eden Gönen “Günde 200 tane satıyordum şimdi 80 tane satıyorum. Simit 10 lira, millet alamıyor alım gücü yok" dedi.

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