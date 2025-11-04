MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın silah bırakmasıyla ilerleyen İmralı süreci Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adımlarıyla devam ediyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'nin 'Öcalan komisyonda konuşsun' çağrıları devam ederken; Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında 9 yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili 'tahliyesi hayırlı olacak' çıkışı dikkat çekti.

BAHÇELİ'Yİ ÖVDÜ

Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı yapan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başkan Danışmanı Murat Ongun’u hedef alan paylaşımı sonrası disipline sevk edilmesi üzerine partiden istifa eden, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Eren Erdem, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övdü.

Erdem "Devlet Bahçeli'nin aldığı yüksek sorumluluğu büyük bir saygıyla karşılıyor, bu kararlı duruşu alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

'BU KARARLI DURUŞU ALKIŞLIYORUM'

Erdem'in kişisel sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşım şöyle

"Terörsüz Türkiye süreci için MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı yüksek sorumluluğu büyük bir saygıyla karşılıyor, bu kararlı duruşu alkışlıyorum.

Bu kararlılık, ülkemizin huzurlu bir iklime kavuşması açısından büyük umut vermektedir."

'TARİHİ BİR ÇAĞRI'

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, Mevcut CHP yönetimine eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle partisinden ihraç edilen Barış Yarkadaş'ın da Bahçeli'nin 'Demirtaş' çağrısını "Devlet Bahçeli’den önemli ve tarihi bir çağrı." diyerek değerlendirmesi sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu cephesinde neler oluyor?', 'Muhteşem ikili sahnede' yorumlarına sebep oldu.