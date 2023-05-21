İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat

Kontamine göz damlalarıyla bağlantılı bir olduğu söylenen hastalıkta 14 kişi görme yetisini kaybetti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre ölüm sayısı dörde yükseldi. Ölümlerden birinin Washington'da olduğu söylenirken diğer ölümlerin nerede gerçekleştiği açıklanmadı.

Mart ayındaki son güncelleme sırasında bildirilen sekiz kişiden en az 14 kişi ise görme yetisini kaybetti.

Hastalar en az 10 farklı yapay gözyaşı markası kullandıklarını bildirdiler, ancak vakaların çoğu Hindistan merkezli Global Pharma Healthcare tarafından üretilen EzriCare ve Delsam Pharma göz damlalarıyla ilişkilendirildi.

CDC'ye göre göz damlaları, agresif bir bakteri olan antibiyotiğe dirençli bir Pseudomonas aeruginosa formuyla kontamine oldu . Pseudomonas, çevrede bulunan bir bakteri türüdür ve insanlarda enfeksiyonlara neden olan en yaygın bakteri P. aeruginosa'dır. Enfeksiyon yaygın sağlık hizmeti ortamlarıdır ve temiz olmayan eller veya tıbbi ekipman ve yüzeylerin uygun şekilde temizlenmemesi nedeniyle uygunsuz hijyenden yayılır.

BİRÇOK ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ

CDC'ye göre P. aeruginosa, birçok antibiyotiğe dirençlidir ve ABD'de hastanede yatan hastalarda yaklaşık 32.600 enfeksiyona ve tahmini 2.700 ölüme neden olmuştur.

Bununla birlikte, CDC güncellemesinde, salgınla bağlantılı olan türün daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç rapor edilmediğini belirtti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

15 Mayıs itibariyle, 18 eyalette 81 kişi P. aeruginosa ile enfekte oldu. Enfeksiyonlarının belirtileri arasında gözden sarı, yeşil veya berrak akıntı; göz ağrısı veya rahatsızlığı; kırmızı gözler veya göz kapakları; gözde bir şey hissi; ışığa karşı artan hassasiyet; ve bulanık görme.

Şubat ayında ABD Gıda ve İlaç İdaresi, CDC tarafından desteklenen bir uyarı yayınladı ve klinisyenleri ve halkı potansiyel bakteriyel kontaminasyon nedeniyle EzriCare Yapay Gözyaşları veya Delsam Pharma'nın Yapay Gözyaşları satın almamaya çağırdı.

Uyarının ardından Global Pharma Healthcare, distribütörleri bilgilendirerek ve ürünlere sahip olan toptancılara, perakendecilere ve müşterilere kullanımı durdurmalarını tavsiye ederek her iki ürünü de geri çağırdı. CDC ve FDA, hala bu markalara sahip olan herkesin derhal kullanmayı bırakıp atması konusunda uyardı.