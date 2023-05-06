İki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında evde başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya döndü. Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı.

İki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında evde başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya döndü. Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı.

EVDE BAŞLAYAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Uğur Z. ile Zeki A. arasında, Zeki A'nın Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan kavgada Zeki A, Uğur Z'yi bıçakla yaraladı. Uğur Z'nin kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç arkadaşı da Zeki A.'yı sopayla darbetti.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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