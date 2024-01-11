İki grup arasındaki çatışmada yoldan geçerken yaralandı

Kaynak: İHA
İki grup arasındaki çatışmada yoldan geçerken yaralandı
Ankara'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde, yaya olarak bulunan bir grup ile olay yerine arabayla gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.

Meydana gelen çatışma sırasında olay yerinden yaya olarak geçen D.C. isimli bir vatandaş, kendisine saçma isabet etmesi sonucunda yaralandı.

Çevredekilerin olayı ihbar etmesi sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çatışmada yaralanan D.C.'yi ambulans hastaneye kaldırdı. D.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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