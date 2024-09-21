İki gün önce "Hayatta en çok mutlu olduğum yer sahne" demiş. Metin Arolat'ın cenazesini ablası aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki gün önce "Hayatta en çok mutlu olduğum yer sahne" demiş. Metin Arolat'ın cenazesini ablası aldı

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ablası Fatoş Alkan tarafından alındı. Metin Arolat hayatını kaybetmeden önce bir soruya "Çok mutluyum sahnede" yanıtını vermişti.

Şarkıcı, söz yazarı ve yönetmen 52 yaşındaki Metin Arolat, Kadıköy'de sahne aldığı bir otelde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.

Dün gece Adli Tıp Kurumu'na getirilen şarkıcının cenazesi incelemenin ardından bugün Ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi.

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Cenazenin yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir’e götürüleceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu çıkışında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Fatoş Alkan "Ne diyeyim, sözün bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok" diye açıklama yaptı.

Metin Arolat, Armağan Çağlayan'ın "Çok mutlu görüyorum seni sahnede. Hayatta en mutlu olduğun sahne mi Metin?" sorusuna, "Sahne, çok mutluyum sahnede" yanıtı vermişti. Arolat, Mevlana'nın 23'üncü kuşak torunuydu.

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