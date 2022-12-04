İki gündür aranıyordu, iş yerinde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Gümüşova Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör, zaman zaman berberlik yaptığı iş yerinde ölü bulundu. Hoşgör’ün sahte alkol kullanımı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürülürken, kesin ölüm nedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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