Kılıçdaroğlu gençlerin hayallerini nasıl çaldı? Özer Sencar açıkladı. Bu videoyu izleyince ahlar vahlar edeceksiniz

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Kılıçdaroğlu gençlerin hayallerini nasıl çaldı? Özer Sencar açıkladı. Bu videoyu izleyince ahlar vahlar edeceksiniz
Metropoll Araştırma’nın Başkanı Özer Sencar Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde gençlerin hayallerini nasıl çaldığını açıkladı. Sencar’ın açıklamasını izleyenler “Bu videoyu izleyince ahlar vahlar edeceksiniz” dedi.

14 Mayıs 2023’te ilk turu, 28 Mayıs 2023’te ise ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması büyük tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu, geniş bir kitlenin karşı çıkmasına rağmen adaylığını açıklamış ve seçimi ikinci turda Erdoğan’a karşı kaybetmişti.

Araştırma şirketi Metropoll’ün Başkanı Özer Sencar’ın o dönemde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme yeniden gündem oldu. Sencar, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Yaptıkları anketlerde İmamoğlu ve Yavaş’ın önde olduğunu belirten Sencar, Kılıçdaroğlu’na aday olmaması gerektiğini ve bu işin felaket olacağını söylediğini anlattı. Sencar, Kılıçdaroğlu’nun kendisine “Merak etmeyin, %60’la kazanacağız” şeklinde yanıt verdiğini söyledi. Sencar, Kılıçdaroğlu’nun kendi anketlerinde yüzde 45’i bile görmediğini vurguladı.

Sencar “Türkiye’de sol aydınlar Kılıçdaroğlu’nu da CHP’yi de feda ettiler” şeklinde konuştu.

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