Marc Anthony yedinci kez baba oluyor. İki hafta önce evlenmişti

Jennifer Lopez'in 2004 ile 2014 yılları arasında evli kaldığı kendisi gibi şarkıcı olan eski eşi Marc Anthony, iki hafta önce Paraguaylı manken Nadia Ferreira ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftten müjdeli haber geldi.

BEBEK MÜJDESİ VERDİLER

Marc Anthony ile Nadia Ferreira, bebek beklediklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulunan çiftten Ferreira, "En güzel Sevgililer Günü hediyesi" ifadelerini kullanırken Anthony ise "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" diye yazdı.

Nadia Ferreira ve Marc Anthony'nin ortak paylaşımında genç kadının karnının dikkat çekecek kadar büyük olduğu görülüyor. Bu arada çiftin gösterişli evlilik yüzükleri ile Ferreira'nın iri elmas taşlı yüzüğü de gözden kaçmadı.

Nadia Ferreira, ilk kez anne olmaya hazırlanırken Marc Anthony, 7'nci kez baba olma sevincini yaşayacak.

