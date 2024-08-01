İki ilde orman yangını

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınları bu yıl da kendini göstermeye devam ediyor. Antalya ve Hatay'da başlayan yangınlarla mücadele sürüyor.

ANTALYA SERİK'TE YANGIN

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Hacıosmanlar Mahallesi'nde saat 14.30 civarında başlayan yangına, Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

HATAY'DA DA YANGIN

Hatay'ın Antakya ilçesinde de bir orman yangını çıktı. Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri de yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.