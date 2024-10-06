İki kadını katleden Semih Çelik hakkında korkunç gerçek. '5 senedir bunun peşindeymiş'

İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnekapı surlarında yaşanan vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik, 2 genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar etti.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katledip intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu.

“SEMİH, 14 YAŞINDAN BU YANA 5 YILDIR İKBAL'E TAKINTILIYDI"

Sabah'ın haberine göre katil Semih Çelik'in komşuları konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Semih’in komşuları, “Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi. İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhattap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan, birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti. Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saat 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

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