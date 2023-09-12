İki katlı ev alev alev yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyü'nde alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü.

İki katlı ev alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, olay ilçeye bağlı Değirmencik Köyü Yukarı Mahalle'de meydana geldi. Ahmet-Hüseyin Albayrak isimli vatandaşlara ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın sırasında uykuda olan Hüseyin Albayrak'ın olaydan eşinin haber vermesi sayesinde kendilerini son anda dışarıya attıkları öğrenildi.

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