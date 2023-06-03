İki katlı ev alev alev yandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu. Yangın, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İki katlı ev alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, yangın, Hendek'in Hacıkışla Mahallesi’nde bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. İsmail Dönmez’e ait evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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