İki kez oy kullanan muhtarın 1 oy farkı ile kazandığı seçim iptal edildi

Kaynak: DHA
İki kez oy kullanan muhtarın 1 oy farkı ile kazandığı seçim iptal edildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde 1 oy farkı ile muhtar seçilen Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıktı.

Yapılan itiraz üzerine muhtarlık seçimi iptal edildi.

31 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çeşneli Mahallesi'nde 3 aday muhtarlık için yarıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya 128 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı.

Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etti. İptal edilen seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

İlgili Haberler
Aksaray'da seçimler iptal edildi. Tekrar sandık başına gidecekler
Son Haberler
Konya'daki facianın nasıl yaşandığını Recep Çınar açıkladı Spor
Konya'daki facianın nasıl yaşandığını Recep Çınar açıkladı
KONYASPOR: 1 TRABZONSPOR: 3 Spor
KONYASPOR: 1 TRABZONSPOR: 3
Karabük'te tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu. 1 ölü Gündem
Karabük'te tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu. 1 ölü
Eşya dolu kamyonetin kapısına tutunan kişilerin yürek hoplatan yolculuğu kameraya yansıdı Video
Eşya dolu kamyonetin kapısına tutunan kişilerin yürek hoplatan yolculuğu kameraya yansıdı
Beşiktaş artık kupaya çok yakın Spor
Beşiktaş artık kupaya çok yakın
Aksaray'da seçimler iptal edildi. Tekrar sandık başına gidecekler Gündem
Aksaray'da seçimler iptal edildi. Tekrar sandık başına gidecekler
İstanbul'da korsan gösteri yapan 132 kişi gözaltına alındı Gündem
İstanbul'da korsan gösteri yapan 132 kişi gözaltına alındı