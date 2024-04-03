Aksaray'da seçimler iptal edildi. Tekrar sandık başına gidecekler

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray'da seçimler iptal edildi. Tekrar sandık başına gidecekler
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi ve Aksaray Sağlık Beldesinde seçimlere yapılan itirazlar sonrası iptal kararı verildi.

Metin Kurt / Aksaray / YENİÇAĞ

31 Mart 2024’te tamamlanan yerel ve mahalli idareler seçimlerinin ardından Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AKP temsilcileri tarafından Güzelyurt için ilçe seçim kuruluna yapılan itirazlar kabul edildi. Belde ve ilçedeki adaylar itirazların kabulünün ardından tekrar seçime girecek. Öte yandan Helvadere beldesi için yapılan itirazlar ise il seçim kuru tarafından reddedildi.

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İYİ PARTİLİ HAZİM TURAN 1 OY FARKLA KAZANMIŞTI

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde İYİ Partili Hazim Turan ve AKP’nin adayı Ünal Demircioğlu arasında yoğun bir rekabet yaşandı.

Güzelyurt ilçesinde sandık sayımlarının bitmesinin ardından aradaki fark sadece 1 oy oldu. Hazim Turan en yakın rakibi Ünal Demircioğlu’nu sadece 1 oy farkla geride bırakmayı başardı.

HAZİM TURAN %32.52 549 İYİ PARTİ

ÜNAL DEMİRCİOĞLU %32.46 548 AK PARTİ

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Yaşanan olayların ardından AKP seçim sonuçlarına itiraz etti. Ve Hazim Turan’ın henüz resmileşmeyen başkanlığı iptal edildi.

Öte yandan Aksaray’ın merkez sağlık beldesinde MHP adayı Apdullah Tosun ve AKP adayı Mehmet Yiğit rekabeti vardı. Yapılan itirazların kabulünün ardından bu bölgede de adaylar tekrar seçime girecek.

Aptullah Tosun %49.07 MHP

Mehmet Yiğit %49 AKP

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