İki kişi arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü

Kaynak: İHA
İki kişi arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki şahıs arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişi yaralandı.

Aziziye Mahallesi 624'üncü Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, O.K. (24) ile M.K. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu M.K. silahla, O.K. ise bıçakla birbirini yaralarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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