İki motor çarpıştı. 36 bin lira ceza aldı

İki kişinin yaralandığı kaza, gece saatlerinde saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre; Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 07 BPH 343 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden yabancı uyruklu Tahir E.Ş. idaresindeki plakasız elektrikli scooter çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler hastanede tedavi altına alındı.
Sürücülerin ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken 2 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi.