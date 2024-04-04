İki motor çarpıştı. 36 bin lira ceza aldı

Kaynak: İHA
İki motor çarpıştı. 36 bin lira ceza aldı
Antalya Gazipaşa’da iki motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Ehliyetsiz olan sürücülere 36 bin lira ceza kesildi.

İki kişinin yaralandığı kaza, gece saatlerinde saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre; Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 07 BPH 343 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden yabancı uyruklu Tahir E.Ş. idaresindeki plakasız elektrikli scooter çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler hastanede tedavi altına alındı.

Sürücülerin ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken 2 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi.

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