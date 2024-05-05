İki muhtar adayı da birbirini şikayet etti, gerçek ortaya çıktı: Trabzon'da ilginç seçim kararı

31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon’un Çaykara ilçesinde bağlı Yaylaönü Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarıştı.

Adaylardan Hasan Asan, 137 seçmenin oyunu alarak ipi göğüsleyen isim oldu. Mahallede 3 dönem muhtarlık görevini yürüten Yakup Toprak ise 111 oyda kaldı.

Seçimi kaybeden mevcut muhtar Yakup Toprak, rakibi Hasan Asan'ın hakkında seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu, yeni muhtar Asan hakkında 2019'da “kaçak yapı” ve "Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanununa muhalefet" suçlarından 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi.

YSK durum üzerine mazbatanın, seçilmeye engel sabıka kaydı olduğu gerekçesiyle seçimi kazanan Asan yerine, seçilme yeterliğine sahip en yüksek oy olan sıradaki adaya verilmesine karar verdi.

YENİLENECEK SEÇİMLERDE ADAY OLAMAYACAKLAR

Mazbata alamayan Hasan Asan da rakibi Yakup Toprak’ın benzer bir suç kaydına sahip olduğunu öne sürerek itirazda bulundu.

İkinci şikayeti değerlendiren YSK, Toprak'ın da “Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandığını ve 18 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Her iki adaya da seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine hükmeden YSK, mahallede tekrar seçime gidilmesi kararını verdi.

Mahallede yenilenecek olan seçime kadar muhtarlık görevini, seçimi kazanan Hasan Asan’ın ilk azası yürütecek.