İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çorum-Samsun karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Baraj kavşağında gerçekleşti. Hacı Bekir Tataroğlu’nun kullandığı 34 EK 8981 plakalı araç, Samsun yönüne dönmek istediği sırada, Hasan Aytaş yönetimindeki 05 AAS 122 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu Ümmühan Aytaş yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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