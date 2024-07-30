İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malkara'da otomobil, önünde seyir halinde bulunan başka otomobile çarptı. Kazada biri çocuk olmak üzere toplamda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesine kaldırılacak tedavi altına alındı.

Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre; Fiat Egea marka 34 DPK 433 plakalı otomobil sürücüsü Turan Ç.(40) önünde seyir halinde ola Buse Ercan A. (32) idaresindeki Ford Focus marka 27 ED 622 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar tarlaya uçtu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza'da, Turan Ç. (40) sürücü ile Buse Ercan A. (32) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert A. (32), Yade A. (6) yaralandı.

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