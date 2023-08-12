İki otomobil çarpıştı

Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Akçakoca yolu tersaneler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki S.D. idaresindeki otomobil ile yine aynı istikamette ilerleyen M.O. idaresindeki 67 SF 429 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla S.D.'yi Ereğli Devlet Hastanesine, M.O.'yu ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.