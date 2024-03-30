İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden biri yaşamını yitirirken diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e giden Satı Kıraç (64) idaresindeki otomobille, karşı yönden gelen Cahit Dönmez (37) yönetimindeki otomobil, Kirazlıköprü Barajı mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada, her iki sürücü de araçta sıkışırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri intikal etti. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ağır yaralanan Satı Kıraç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cahit Dönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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