İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Kırkavak Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırkavak Köyü istikametinden Uzunköprü istikametine giden C.A. yönetimindeki 59 AT 561 plakalı otomobil, Kırkavak Köyü istikametine seyir eden U.K. idaresindeki 22 KB 411 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü U.K. ve diğer otomobilde bulunan sürücü C.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Çevredeki evlerde oturan bir vatandaş ise, kaza sesini duyduğunu, önce silah patladığını sandığını ve ne olduğunu anlamadığını, hızlıca bölgeye koşarak kaza olduğunu görmesinin ardından durumu 112'ye bildirdiğini, bölgeye ambulans ve polis ekiplerinin geldiğini söyledi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahalesi yapılmasının ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattığı öğrenildi.

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