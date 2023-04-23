İki otomobilin karıştığı kazada 1 ölü 4 yaralı var

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İki otomobilin karıştığı kazada 1 ölü 4 yaralı var

(AA) İsmail Çür idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Erhan Durnagölü yönetimindeki otomobil, Akpınar Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Rukiye ve Ayşe Ertuna ile Demet Çapanoğlu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Durnagölü, Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çür ve Rukiye Ertuna'nın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde, Ayşe Ertuna ve Demet Çapanoğlu'nun tedavisi de Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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