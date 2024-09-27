İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'ye yatırım yapma kararı almış ve geçtiğimiz aylarda imza atmıştı.

Anlaşmada, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması planlandığı belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından bir başka Çinli otomotiv devi Chery ve MG de Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün köşesinde yer alan bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır iki otomotiv devinin nereye fabrika kuracağına dair bazı bilgiler verdi.

Güngör'ün belittiği ifadelere göre henüz tam olarak kesinleşmese de fabrikaların Samsun ve Manisa'da kurulacağı ve bu iki ilin ön planda olduğu aktarıldı.

Chery'in içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu, Türkiye'nin ise hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği detayını da köşesine ekledi.