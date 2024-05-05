İki patsonun 410 lira olması tartışma konusu oldu

İstanbul'da satılan patsonun fiyatı büyük bir tartışma başlattı. Sosyal medyada "İstanbul'da kör tuttuğunu seviyor" notuyla birlikte yayınlanan görüntülerde, bir kadının iki patso için 410 lira ödediği görüldü. Bu durum, kullanıcılar arasında şaşkınlık ve tepkiye yol açtı.

Ekmek arası patatesin bu kadar yüksek bir fiyata satılması, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş bir tepki dalgasının oluşmasına neden oldu. Kadının, "Altı üstü patates, bildiğin patates. Haram paramız mı var niye bu kadar para verdik bunlara?" şeklindeki isyanı, birçok kişinin de aynı duyguları paylaşmasına yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu olayı yorumlarla ve paylaşımlarla geniş kitlelere duyurarak fiyat politikalarına karşı eleştiri getirdi. İki patso için talep edilen yüksek ücret, insanların ekonomik sıkıntılarıyla da örtüşmeyince olay daha da büyük bir boyuta ulaştı.