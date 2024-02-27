İki rakip aday parkta tahterevalliye bindi. Keşke her seçim böyle bayram havasında olsa

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
İki rakip aday parkta tahterevalliye bindi. Keşke her seçim böyle bayram havasında olsa
Ordu’da yerel seçimde birbirlerine rakip olan iki aday, seçim çalışmaları esnasında denk gelince, tahterevalliye binerek birbirlerinin oy oranlarını tarttılar.

31 Mart'taki yerel seçimlerine sayılı günler kala miting meydanlarında tansiyon yükselirken, Ordu'dan seçim stresini unutturacak pozitif bir görüntü geldi.

Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar’ın, bir parkta tahterevalliye bindiği görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürdü.

O anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar görüntüleri, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaştı.

fsv.jpg

rtgf.jpg

İlgili Haberler
CHP’li isimlerin türban tepkisi verdiği Nasuh Mahruki’den yanıt. ‘CHP şunu kaçırıyor aslı varken taklidini kimse almıyor’
İYİ Parti Dulkadiroğlu Başkan adayı Dr. Selahaddin Can: "Makam sarhoşluğuyla şehrin eksiklerini görmüyorlar”
İYİ Parti Dulkadiroğlu Başkan adayı Dr. Selahaddin Can: "Makam sarhoşluğuyla şehrin eksiklerini görmüyorlar”
Son Haberler
Zabıtaların mobbing kavgası ölümle sonuçlandı. 7 kez bıçaklayarak öldürdü Gündem
Zabıtaların mobbing kavgası ölümle sonuçlandı. 7 kez bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı Yerel Haberler
Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü Dünya
Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü
Meral Akşener seçim çalışmaları için sahada. ‘Sizin sesinizi duyuruyoruz’ Gündem
Meral Akşener seçim çalışmaları için sahada. ‘Sizin sesinizi duyuruyoruz’
İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor. İşte yeni takımı Spor
İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor. İşte yeni takımı
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Aziz Yıldırım Dursun Özbek'in uykularını kaçıracak yanıt verdi: Alçaklık, şerefsizlik Spor
Aziz Yıldırım Dursun Özbek'in uykularını kaçıracak yanıt verdi: Alçaklık, şerefsizlik