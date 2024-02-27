İki rakip aday parkta tahterevalliye bindi. Keşke her seçim böyle bayram havasında olsa

31 Mart'taki yerel seçimlerine sayılı günler kala miting meydanlarında tansiyon yükselirken, Ordu'dan seçim stresini unutturacak pozitif bir görüntü geldi.
Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar’ın, bir parkta tahterevalliye bindiği görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürdü.
O anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar görüntüleri, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaştı.
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