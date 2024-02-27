CHP’li isimlerin türban tepkisi verdiği Nasuh Mahruki’den yanıt. ‘CHP şunu kaçırıyor aslı varken taklidini kimse almıyor’

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Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Nasuh Mahruki türban hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Nasuh Mahruki, CHP’li isimlerin tepkilerini çeken türban tartışması hakkında Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı olan Nasuh Mahruki, KRT TV’de yer alan Türkiye Meclisi adlı programda başörtüsü ve türban hakkında düşüncelerini belirtti.

"TÜRBAN İLE BAŞÖRTÜSÜ AYNI ŞEY DEĞİL"

Programda yaptığı açıklamalar ile gündem olan Nasuh Mahruki, başörtüsüne karşı olmadığını, başörtüsünün Anadolu kadının yüzyıllardır günlük kıyafetlerinden birisi olduğunu söyledi. Mahruki türban ile başörtüsünün aynı olmadığını ifade ederek, Türban’ın siyasi bir simge olduğunu, Türban kavramının yeni ve türetilmiş bir kavram olduğunu, emperyalizmin türban ile beraber laik Türkiye Cumhuriyetinin, demokratik ve hukuk devleti özelliğine sırtından vurulmuş bir hançer olduğunu belirtti.

CHP’Lİ YÖNETİCİLERDEN TEPKİ GELDİ

Nasuh Mahruki’nin gündem olan açıklamalarının ardından CHP’li isimlerden Mahruki'ye tepki gösterdi.

"TÜRBAN TAKMAYIN O ZAMAN NASUH BEY"

CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından Nasuh Mahruki’ye yönelik, “E türban takmayın o halde Nasuh Mahruki bey, emperyalizme şöyle okkalı bir tokat atmış olursunuz.

Kadınların ne giyeceğini erkekler konuşmasın! Biz kadınların tercih ettiği yaşam tarzı sizleri hiç mi hiç ilgilendirmez, anlayın artık!” ifadelerini kullandı.

"TÜRBAN ALLAH İLE KANDIRAN TARİKATLARIN SEMBOLÜ"

Nasuh Mahruki’de Sevgi Kılıç’a yanıt olarak, Kuran’da türban diye bir kavramın olmadığını ve türbanının, insanları Allah ile kandıran tarikatların bir sembolü olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Sevgi Kılıç, Kuran’da senin başındaki gibi saçının tek bir teli görünmesin diye altına bone takılan türban diye bir şey yok. Türban/Sıkmabaş Siyasal İslamcı yani Müslümanlığı siyasi çıkarları için bir araç olarak kullanan Allah ile aldatan tarikatların sembolü.

Bu düşüncede birinin Atatürk’ün kurduğu, ALTI OK’un partisi CHP’de yönetici olarak ne işi olduğunu da bence herkes sorgulamalı.”

ÖZGÜR ÇELİK’TEN DE NASUH MAHRUKİ’YE TEPKİ

Türban tartışmasının büyümesi üzerine CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’te devreye girerek sosyal medya hesabından Nasuh Mahruki’ye tepki gösterdi.

CHP’nin tüm kadınların özgür yaşamlarının teminatı olduğunu ve türban konusunda Mahruki gibi düşünenlerin her zaman karşılarında olduğunu açıklayan Çelik, “Neyse ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hür kadınları ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını size sormuyor Nasuh Mahruki. Ama duracağınız yeri ve haddinizi size onların öğreteceğine eminim.

Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmayan Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadınların özgür yaşam tarzının teminatıdır ve sizin gibilerin her zaman karşısındadır” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İLÇE BAŞKANI DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Nasuh Mahruki’nin aday olduğu Beşiktaş’ın CHP ilçe başkanı Alican Şen’de polemiğe katıldı. Şen’de diğer CHP’li isimler gibi türban konusunda Nasuh Mahruki’ye tepki gösterdi. Mahruki’nin Sevgi Kılıç’a verdiği cevabın ayrımcılık içerdiğini aktaran Şen, herkesin inanış ve düşüncesinin özgürlükleri için mücadele edeceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nasuh Mahruki’nin Genel Başkan Yardımcımız Sevgi Kılıç’a yönelik ayrımcılık içeren söylemlerini üzüntüyle takip ettim.

Parti kültürümüzü de içine sindirememiş bu arkaik düşünce yapısına karşı partimiz ve partililer olarak bizler, herkesin her türlü inanış ve düşüncesinin özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“CHP’DEN GELEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Mahruki, CHP'den gelen tepkiler sonrası Yeniçağ'dan Tolga Şahin’e şu açıklamalarda bulundu:

“CHP şunu kaçırıyor hep: Aslı varken taklidini kimse almıyor. 1950’lerden beri CHP hep dinci siyasete tavizler vere vere buralar geldi.

Ama hiçbir şekilde o tarafın oyunu kendine çeviremedi. Üstüne üstlük kendi tarafındaki insanları kırdı üzdü. Laiklik diye bir kavram var bu ülkede; Cumhuriyetin üzerine kurulduğu temel ilke..

Bunu savunmazsan, Cumhuriyeti, demokrasiyi savunamazsın. Kİ bu iş laiklikle başlıyor. CHP kendi kitlesini kaybediyor. İdeolojik kopuş yaşıyorlar.

Laiklik geride kalmış, gerici arkaik değil. Laiklik özellikle kız çocukları için korunması gereken bir değer. Şu an siyasi bir mücadele içindeyiz, rakibiz sonuçta. Savaşta her şey mübah derler ya, tepkileri böyle yorumluyorum.

Tepki gösteren CHP’liler gerçekte böyle mi düşünüyor bilemem.

“TÜRBAN KADININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYOR”

Benim türbanla ilgili görüşlerim hiçbir zaman değişmedi. Başından beri türbanı siyasal İslam’ın sembolü olduğunu söylüyorum. Türkiye’de türban, maalesef kadını 2. sınıf gören, metalaştıran, özgürlüğünü kısıtlayan özgürlük diye sunuluyor ama özgürlüğünü kısıtlıyor.

Kadının türban takması bir problem değil aslında. Kadın türban takınca kız çocuğundan başlıyorlar. Benim itirazım işin bu tarafına.

Türbanı normalleştirdiğin zaman, mahalle baskısı ile maalesef küçük yaşlardan itibaren iktidarın da bu konuda dayatmacı bir politikası var. 5 yaşında çocuğa türban takıyorlar. Ben buna itiraz ediyorum. Yetişkin kadınların türbanı normalleştirmesine, kız çocuklarının başörtüsü ile hayata başlamasını.

İleride de türbansız bir hayatı hayal edememesine neden oluyor. Bu konuda endişe taşıyorum İtirazım bunlara.

ÇOCUK AYIRT EDEMEMEYE BAŞLIYOR

Çocuğun beynini küçükken yıkamaya başladığında soyut düşünme kavramını bilmeyen, doğru ile yanlısı iyi ile konuştuğu ayırt edemeyen gerçekle fanteziyi hayal edemediği yaşta çocuğun beynine enjekte etmeye başladığın zaman bu fikirleri.. Bitti.. Çocuk bir daha kurtulamıyor.

TÜRBAN KURAN’DA DA YOK

Türbanı savunuyor ama türban Kuran’da da yok. Varsa bizde savunalım ama yok!

Kadının tek bir kılı görünmeyecek diye bir şey Kuran’da yok! Bu tartışma çok gereksiz uzadı..

Ben doğru bildiğimi söylemekten başka bir şey yapamıyorum.”