İki süpermarkete büyük şok

Avustralya'nın iki dev süpermarket zinciri Coles ve Woolworths, tüketicileri yanıltarak sahte indirimler sundukları gerekçesiyle tüketici koruma kurumu tarafından mahkemeye verildi. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), bu devlerin, yüzlerce ürünün fiyatlarını geçici olarak yükseltip ardından eski fiyatına ya da daha yükseğine düşürdüklerini iddia ediyor.

ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb, Coles ve Woolworths'un uzun yıllardır “Fiyatlar Düştü” ve “Aşağı Aşağı” gibi kampanyalarla, Avustralyalı tüketicilere kalıcı fiyat indirimleri sunuyormuş gibi davrandıklarını belirtti. Ancak yapılan incelemeler, indirimlerin aslında gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. ACCC, Woolworths'un 20 ay boyunca 266 üründe yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, Coles'un ise 15 ayda 245 ürünü yanlış fiyatlandırdığını açıkladı. Bu ürünler arasında pet malzemeleri, yara bandı, ağız bakım ürünleri ve popüler atıştırmalıklar yer alıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iddiaların doğrulanması durumunda bu durumun “tamamen kabul edilemez” olduğunu vurguladı. Albanese, hükümetin süpermarketler için yeni bir “davranış kuralı” üzerinde çalıştığını da duyurdu. ACCC, iki firmanın önemli mali cezalarla karşılaşmasını ve hayır kurumlarına yönelik yemek teslimat programlarını artırmalarını talep ediyor.

Coles, artan maliyetlerin ürün fiyatlarını yükselttiğini, ancak yine de müşterilerine değer sunmak için çaba gösterdiğini belirtti. Woolworths ise ACCC ile işbirliği yaparak, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için çalışacaklarını ifade etti.

Süpermarketlere yönelik artan baskılar sonucunda, hükümet mevcut Gıda ve Süpermarket Davranış Kodu'nu gözden geçirerek daha güçlü ve zorunlu düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Bu yeni düzenlemelerin, hem tüketicileri hem de tedarikçileri koruma amacı güttüğü belirtiliyor.