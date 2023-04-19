İki yaşındaki çocuk balkondan düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İki yaşındaki çocuk balkondan düştü

(İHA) İkinci kattaki evlerinin balkonundan düşen iki yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokaktaki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

Suriye uyruklu Iyd C., oyun oynadığı sırada balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cudi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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