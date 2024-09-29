İki yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Neşe Çevik, yolun karşısına geçmeye çalışırken, İbrahim D. yönetimindeki 20 AOF 733 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan genç kıza, ilk yardım bilgisine sahip bir vatandaş olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Neşe Çevik, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Neşe Çevik, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile üyeleri, hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna gönderildi.

Neşe Çevik'in iki yıl önce, 23 Ağustos 2021'de, 17 yaşındaki erkek kardeşi Cengiz Çevik'in de benzer şekilde bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Cengiz Çevik, tütün tarlasından evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir minibüsün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.