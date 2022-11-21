İlk ara tatilin 14 Kasım’da gerçekleşmesinin ardından öğrenci ve veliler ikinci ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı da ikinci ara tatil için tarih verdi. Peki, İkinci ara tatil ne zaman? 2022 yarıyıl okul tatili ne zaman başlıyor?

Ara tatil tarihleri, 14 Kasım'da okulların kapanması ve ara tatile girmesi nedeniyle sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimi sonrasında, 14-18 Kasım tarihleri arasında öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?

2022 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

2022 İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak. Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü yani bugün okullar açılacak.