İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edildi

Almanya'nın Köln kentinde tadilat yapılan Kreuzgasse Lisesi'nin yakınında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edildi.

KAYNAK: AA
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edildi

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kreuzgasse Lisesi'nin yakınındaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın imhası esnasında bölgede oturan 5 bin 400 kişi tahliye edildi.

Evlerini boşaltanlardan bazıları, imha işlemi sırasında güvenlik amacıyla bölgede bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin konferans salonunda kurulan irtibat noktasında misafir edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, "Komşularımıza kapımız her zaman açıktır. Biz, kendilerini evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda zararsız bir şekilde imha işlemleri tamamlanır." ifadelerini kullandı.

Bombanın uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge sakinleri evlerine döndü.

PATLAMAMIŞ BOMBALAR ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

aa-20231006-32322992-32322991-almanyanin-koln-kentinde-ikinci-dunya-savasindan-kalan-patlamamis-bomba-imha-edildi.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma Yaşam
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti Dünya
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı Siyaset
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir? Gündem
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir?
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama Spor
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi Magazin
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi