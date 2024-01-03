İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba sahile vurdu

Santa Cruz County Şerifliği, son fırtınaların etkisiyle Pasifik Okyanusu’ndan kıyıya sürüklenen bir nesneyi Pajaro Kum Tepesi’nde ele geçirdiğini duyurdu. Cihazın “zararsız bir askeri bomba” olduğunu belirten yetkililer, “Bomba imha ekibimiz önlem amaçlı müdahale etti, cihazın güvenli olduğunu tespit etti ve sahilden uzaklaştırdı” dedi.

DENİZ TATBİKAT BOMBASI OLDUĞU ANLAŞILDI

Independent’ın haberine göre, cihaz Travis Hava Kuvvetleri Üssü’ne ait bir ekip tarafından alındı. Cihazın yerinde yapılan görsel ve x-ray incelemesinde patlayıcı madde içermediği anlaşıldı. Cihazın II. Dünya Savaşı’nda kullanılan Mk 15, Mod 2 tipi bir deniz tatbikat bombası olduğu ortaya çıktı. Cihaz şu anda Travis Patlayıcı Mühimmat İmha Merkezi’nde saklanıyor ve orada kalacak.

Cihazın bulunduğu plaj, geçen hafta Pasifik Okyanusu’nda oluşan dev dalgalar nedeniyle boşaltılmıştı.

ABD’de bomba gibi askeri malzemelerin kıyıya vurması çok nadir görülüyor. Avrupa ve Asya’da savaş sırasında bombalama daha yaygın olduğu için bu bölgelerde daha sık rastlanıyor.

Fox News’in bildirdiğine göre, 2002 yılında ABD Donanması’nın Patlayıcı Mühimmat İmha Birimi, Hawaii’nin Oahu adasının yakınında su altında terk edilmiş bir mühimmat bölgesi keşfetti.

Associated Press’in haberine göre, 2020 yılında ordu, Oahu’daki Lanikai Plajı ile Kuzey Mokulua arasındaki su yolu üzerinde iki adet yaklaşık 45 kiloluk II. Dünya Savaşı kalıntısı güdümsüz bombayı imha etti ve diğer mühimmatları temizledi.