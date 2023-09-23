İkinci el araç piyasasındaki karışıklığın nedeni belli oldu. Dernek başkanı açıkladı

Milliyet'te yer alan haberde, İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel piyasadaki sıkıntıları, "+6 yönetmeliğinin etkisi, sıfır araçta bollaşma ve krediye erişim gibi sebepler dolayısı ile otomobil piyasasında durgunluk söz konusu. Geçmişte pandemi ve sıfır araçta arz sorunlarının yaşandığı koşullarda otomobil, yatırım ve çok karlı ticaret alanı olarak görülüyordu. Bu sebeplerle talep oldukça yükselmiş olsa da bu koşullar altında yükselen talep, piyasa dengelerinin bozulmasına ve fiyatların olağan dışı yükselmesine sebep oldu. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önemler ve sıfır araçta yaşanan bollaşma neticesinde bu sebepler ortadan kaldırıldı. Fiyat artışları durdu, olağan dışı fiyatlamaların önüne geçildi ve piyasa düzenini bozan uygulamalar engellendi” sözleriyle dile getirdi.

Ertemel ayrıca, “Krediye erişimde yaşanan güçlükler ise reel kullanıcıları etkiledi. Şu an için talep düşük olsa da al-şatçı olarak tabir edilen kayıt dışı ticaret yapan kişilerin sektörden el çekmesi ve otomobilin yatırım cazibesini yitirmesi açısından bu sürecin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte, şartlar oluştuğunda, krediye erişimin rahatlamasıyla piyasamızın tekrar hareketleneceği ve bugün oluşturulan olumlu koşullar altında seyrine çok daha sağlıklı şekilde devam edeceği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı