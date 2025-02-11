İkinci el araçta şaşırtan durum! Piyasa karıştı, sıfır aracı geçti

Araç bayilerinin ellerindeki sıfır stokları eritebilmek için zaman zaman kampanyalar yaptığı kamuoyunda sıkça dile getirilmişti. Genellikle yıl sonu ve yeni yılın başında yapılan kampanyalarla birlikte bayiler ellerindeki 2024 üretimli araç stoklarını eritebilmek için kampanyalarını hızlandırmakta.

Bazı bayiler liste fiyatının çok altında indirimlerle tüketiciyi cezbetmeye çalışırken bu durum piyasadaki dengeleri değiştirmeye başladı.

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LİSTE FİYATI İNDİRİMİ SONRASI İKİNCİ EL FİYATI SIFIRI SOLLADI

Örnek vermek gerekirse bayide 1 milyon 480 bin TL’den satılan Opel Astra GS’nin ikinci el ilan patformunda fiyatının 1 milyon 730 bin TL’ye kadar çıktığı görülüyor.

En üst donanımı bayide 1 milyon 270 bin TL olan Opel Corsa GS’nin ikinci el fiyatı ise 1.3 milyon TL ile 1.4 milyon TL arasında değişiyor.

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TİCARET BAKANLIĞI DÜZENLEME YAPMIŞTI

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda ikinci el araç satışının sıfır fiyatı aşmasını engelleyecek bazı tedbirleri devreye almış bu piyasada fiyatların dengelenmesine neden olmuştu.

Peki liste fiyatında yaşanan indirimlerle birlikte sıfır ve ikinci el fiyatlarında makasın açılmasının nedenleri neler? Sıfır araç almak için bayiye giden bir kişi nelere dikkat etmeli? İkinci el fiyatın, sıfırı aştığı bir ilanla karşılaşan vatandaş ne yapmalı? 2025’te fiyatlar nasıl seyreder?

‘BAZI MARKA VE MODELLERDE İNDİRİMLER ARTTI’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılı ile birlikte 2024 model stokları eritmek ve 2025 model araçlara alan açmak amacıyla bazı marka ve modellerde indirim oranı artırıldı.

‘PİYASA DİSİPLİNİNİ BOZACAK BİR DURUM YOK’

Son günlerde araçların ikinci el fiyatlarının sıfır rakamların üzerinde olan birkaç münferit ilan göze çarptı. Bu modele ait sıfır fiyatlarının gerilemesi ile üstte kalan ilanların olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın bu hususlarda almış olduğu caydırıcı önlemler var. Dolayısıyla farklı bir maksat tespit edildiği taktirde gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Özetle piyasa disiplinini etkileyecek bir ortam olmadığını, tahsis edilen piyasa disiplininin mevcudunu koruduğunu söyleyebiliriz.

VATANDAŞ SIFIR OTO ALIRKEN NE YAPMALI?

Birebir irtibat kurularak farklı lokasyondaki bayilerle irtibata geçilerek en doğru fiyat rahatlıkla öğrenilebilir. Pazarlık noktasında bayiler imkan ve yetkileri doğrultusunda gerekli indirimi sağlamak için gayret gösteriyorlar.

‘FİYAT MAKASI TEKRAR KAPANACAK’

Bazı münferit ilanlar sebebiyle genel makasın tekrar kapandığı görüşü yanıltıcı olacaktır. İkinci el otomotiv sektöründe fiyatların yükselmesini tetikleyecek bir unsur olmadığı gibi gerekli önlemler de alınmış durumda. Dolayısıyla birkaç model özelinde indirim yapılması ile bir miktar açılan sıfır/ikinci el fiyat makası 2025 model otomobillerin gelmesiyle tekrar kapanacaktır.

ŞU ANDA SIFIR OTODA NE KADAR İNDİRİM VAR?

İndirim oranları stok durumu, marka ve modellerde çok değişkenlik gösteriyor. En doğru bilgi için markaların yetkili bayileri ile direkt irtibata geçmek daha sağlıklı olacaktır.

2025 ÜRETİMLİ ARAÇLARDA FİYATLAR NE KADAR ARTTI?

Yeni model fiyat farkları yaklaşık %4 ile 5 seviyesinde. Satış adetleri 2024 yılında yüksek seyretmesine rağmen, yüksek faiz ortamı sebebiyle yakalanan pozitif satış trendi hassas dengeler üzerine kurulu.

Markalar bu dengenin zarar görmemesi adına fiyatların sabit ve cazip kalması için gayret gösteriyorlar. Dolayısıyla 2025 yılında da aynı fiyatlama stratejisi devam ediyor. Sıfır fiyatlarında korunan sabit fiyat trendi ikinci el fiyatlarını da bu anlamda paralel etkiliyor. Önümüzdeki süreçte sıfır otomobil fiyatlarında farklılık olduğu taktirde, ikinci el fiyatları da benzer şekilde etkilenebilir.”