İkinci el araçta yeni dönem başlıyor! 15 günlük süre artık uygulanmayacak

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla 2. el araç alımında 'Zorunlu Trafik Sigortası' yaptırma süresinde değişikliğe gidildi.

Alınan son karar ile 2. el araçlara zorunlu trafik sigortası yapılması için tanınan 15 günlük süre artık uygulanmayacak. Uzmanlar ise araç alım-satımı yapan kişilerin trafik sigortasını hemen yaptırmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ikinci el araç alım satımlarında sigorta şartı getirildi. Yeni düzenlemeyle noterler, araç satış ve devir işlemlerini, araçlarda zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştirecek. Satış işlemleri zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması durumunda yapılmayacak. Türkiye Sigorta Birliği, ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin sona erdiğini, ikinci el araç alıcılarının satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir mali zorunluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç ise “Düzenlemeye göre aracı satın alan kişi devir tarihi itibarıyla trafik sigortası yaptırmakla yükümlü olacak. Bu düzenleme araç sahibi olmak isteyen vatandaşa ek külfet getirecektir” dedi.

Erkoç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız hali hazırda zor koşullarla araç sahibi olabiliyor. Krediye erişimdeki zorluklar, ekspertiz, noter, sigorta gibi masrafların imkanları zorladığı bir dönemde böyle bir uygulama masraf kalemlerini artırarak araç fiyatlarının üzerine binecek ve vatandaşı daha zorlar hale gelecektir. Sigorta zorunluluğu elbette ki önemli ancak 15 günlük sürenin kaldırılması farklı sıkıntılar doğuracaktır. Yetki belgesine sahip olan motorlu araç satıcıları için showroomda sergilenen araçlara bile sigorta zorunluluğu getirildi. Bu araçlar trafiğe çıkmadığı halde her bir araç için 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla sigorta bedeli isteniyor. Bunlar satılan araçlara önemli bir maliyet artışı getirecek.”

Bu sıkıntıları bertaraf edecek uygulamaları hayata geçirebileceklerini kaydeden Erkoç, “Örneğin yetki belgesi sahibi satıcılar bu kapsamın dışında tutulabilir. Mesleki sorumluluk sigortası gibi geniş kapsamlı bir çalışma ile çözüm sağlanabilir. En azından maliyet artışının önüne geçilerek araç fiyatlarının artmaması sağlanabilir ve tüketici de zorlanmadan alışverişini yapabilir. Zaten satış sonrasında sigorta zorunluluğunu yerine getiren vatandaş bu sayede ek bir külfetin altında kalmamış olur” şeklinde konuştu.

Haber Global'deki habere göre otomobil sigorta uzmanı Çiğdem Özdoğan da alınan yeni kararla ilgili açıklamalarda bulunurken, şu uyarıları sıraladı:

“Geçmişte Karayolları Trafik Kanunu’na göre 2.el araç satın alındığında araç sahibine trafik sigortasını yaptırması için 15 günlük bir süre veriliyordu. Aracı yeni alan kişi 15 gün içinde trafik sigortası yaptırmasa da aracın eski sahibinin trafik sigortasından faydalanabiliyordu. Bu süre içinde aracın yeni sahibinin bir kazaya karışması halinde eski sahibinin trafik sigortasına rücu edildiği için, eski sahibinin poliçesinde hasar dosyası oluşuyor ve hasarsızlık kaidesi bozuluyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu durumu Anayasa’ya aykırı bularak 15 günlük sürenin kaldırılmasını kararlaştırdı."

İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇLAR

Öte yandan 2. el çevrim içi binek otomobil pazarında son çeyrekte 144 bin 134 satış gerçekleşti. Fiat Egea, eylülde 7 bin 371 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü. Satışlarda Egea'yı 6 bin 629 ile Clio, 6 bin 339 ile Passat, 6 bin 193 ile Megane, 4 bin 209 ile Corolla, 4 bin 38 ile Focus, 3 bin 712 satışla Astra takip etti.