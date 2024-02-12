İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu. “Bakan çok ama alan yok”

Yapılan düzenlemeler ile birlikte yılın son aylarına doğru düşüş eğilimi gösteren ikinci el otomobil fiyatları, yeni yılla beraber gelen zamların ardından tekrar yükselişe geçti. Otomobil piyasasındaki duraklama devri sürerken Gaziantep'te pazar günleri açılan ikinci el otomobil pazarında yaşanan yoğunluk ise dikkat çekti.

"MÜŞTERİ ÇOK AMA ALAN YOK"

Pazara araç almak için gelen Ahmet Yaşar isimli bir vatandaş, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor” ifadelerini kullandı.

“BU KALABALIĞIN YÜZDE 80’İ ALICI DEĞİL”

Aracını satmak üzere pazara gelen Muhammet Deniz isimli bir vatandaş ise kalabalığın aldatıcı olduğunu ifade etti. Pazara gelenlerin yüzde 80'inin sadece bakmak için dolaştığını söyleyen Muhammet Deniz, "Ben de bir satıcıyım. Piyasa bayağı bir durgun. İkinci el oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80’i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az” ifadelerini kullandı.

“ÇOK PAHALI, FİYATLARDA HİÇ DÜŞME YOK”

İkinci el otomobil fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiğini belirten Tevfik Yüksek isimli bir vatandaş ise, piyasanın çok pahalı olduğunu, fiyatların hiç düşmediğini hatta daha beter bir şekilde yükseldiğini söyledi. Yüksek, “320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım" ifadelerini kullandı.