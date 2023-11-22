İkinci el otomobilde büyük düşüş

Yeniçağ - Ercan Karaca

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerinin ekim ayı verilerini açıkladı. Verilere göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,3, toplam taşıt sayısı da yüzde 80,4 arttı. İkinci el piyasasında ise otomobillerde yüzde 10,3, toplam satışlarda da yüzde 5,2 düşüş yaşandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan, ikinci elin çatı kuruluşu Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasasında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

İKİNCİ EL NEDEN DÜŞTÜ

Erkoç, “İkinci el taşıt piyasasında ekim ayında otomobillerde yüzde 10,3, toplam satışlarda da yüzde 5,2 düşüşle, aylık bazda hazirandan sonra yılın ikinci en ciddi düşüşü yaşandı. İkinci el otomobiller 449 bin 265 adetle bu yıl aylık bazda en düşük, toplam araç sayısı da 723 bin 1 adetle şubattan sonraki en düşük düzeyde gerçekleşti” açıklamalarında bulundu.

Satışlardaki düşüşün sebeplerinden bahseden Erkoç, şöyle konuştu:

“Daha önceki yıllarda bu zamanlarda sıfır araç bayileri araç kampanyaları yaptığı için bu dönemlerde piyasada hareketlilik olurdu. Ancak şu an hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar…”

PİYASANIN CANLANMASI İÇİN NE OLMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci elde fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla yapılan düzenlemelerin de sektörde karşılık bulduğunu, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalktığını ve yatırım amacıyla araç alıp bekletenlerin de araçlarını elden çıkardığı için bulunurlukta bir sıkıntı yaşanmadığı vurgulayan Erkoç, “Hayata geçirilen düzenlemelerden sonra fahiş fiyat artışlarının önüne geçildi, fiyatlarda yüzde 15 bandında bir düşüş var. Araç fiyatları gerçek piyasa değerine geldi, piyasada denge sağlandı. Fiyatlarda daha fazla düşüş yaşanacağını düşünmüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Erkoç, piyasanın canlanması için vatandaşın banka kredisi kullanırken yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması gerektiğini belirtti.

“ÖTV matrah güncellemesi olumlu bir adım olmakla birlikte fiyatlarda önemli bir değişime yol açmaz…”

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DURUM NE?

Elektrikli araçların pazar payının arttığına dikkat çeken Erkoç, yapılan ÖTV matrah değişikliği ile fiyatlarda düşüş beklentisine girildiğini ancak önemli bir değişim beklemediklerini kaydetti.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara da değinen Erkoç, “Ekim ayında trafiğe çıkan otomobillerin 47 bin 946 adetle yine en büyük bölümünü benzinliler oluştururken, benzinlilerin geçen yılın ekim ayında yüzde 72,8 olan toplamdaki payı bu yıl aynı ayda yüzde 63,5’e düştü. Ekim ayları itibarıyla 6 bin 650 adetten 10 bin 704 adede çıkan dizel araçların payı da yüzde 15,2’den yüzde 14,2’ye geriledi. Buna karşılık hibrit araçlarda ekim aylarına göre sayı 3 bin 669 adetten 7 bin 400 adede, pay yüzde 8,4’ten yüze 9,8’e, elektrikli araçlarda da sayı 963 adetten 8 bin 340 adede ve pay yüzde 2,2’den yüzde 11’e yükseldi” dedi.

Bununla birlikte elektrikli araçların satışında son bir yılda ciddi bir artış görüldüğünü, çevre açısından da elektrikli araçların yaygınlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Erkoç, “ÖTV’de yapılan matrah güncellemesi olumlu bir adım; ancak beklenen etkiyi göstermeyecektir. Şu an bazı markaların fiyat güncellemesi yaptığını biliyoruz ama bazılarında küçük bir düşüş, bazılarındaysa artış olacağı bildiriliyor; dolayısıyla önemli bir değişime yol açmayacaktır” ifadelerini kullandı.