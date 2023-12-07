İkinci el otomobillerde kritik karar. Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı İkinci el araç satışında kısıtlamadan vazgeçmedi. 2.el otomobil satışlarına getirilen "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İkinci el otomobillerde kritik karar. Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el otomobillerin satışında karar verildi. 6 ay ve 6 bin kilometre şartı bir kez daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kısıtlama 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığınca Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin geçici 2. maddesinde değişiklik öngören yönetmeliğine göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihinden önce yapamayacaklarına yönelik kısıtlama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

Aynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.

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