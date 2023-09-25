İkinci el piyasasında en çok satılan araçlar belli oldu. Bu fiyatlar inanılır gibi değil

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Otomobil almak günümüz şartlarında lüks haline geldi.

Önceki yıllarda birkaç maaşla alınabilen otomobiller şimdi en çok tercih edilen araçlar sınıfına girdi.

Vatandaşlar sıfır aracın yanına yaklaşamadığı için ikinci el araçlara yönelmek zorunda kaldı.

2. el araç piyasasındaki fiyatları görenler şaşkına döndü. Bir vatandaş, Broadway modeli 1994 yapımı bir aracın 178.000 TL, 1999 model Toros SW'un 297.000 TL, standart Toros'un 273.000 TL ve 2000 model Şahin'in ise 178.000 TL olduğunu gördü.

Fiyatların beklenenden yüksek olması, ekonomik faktörlerin ve arz-talep dengesinin etkilerinden kaynaklanıyor dolayısıyla yeni araç fiyatlarındaki artış 2. el araç piyasasına da yansıyor.