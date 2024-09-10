İkinci el telefon almak istedi! Kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı

Bir turist, sokak satıcısından ikinci el bir iPhone satın aldığını zannederken, kutuyu açtığında telefon yerine fayansa benzeyen bir obje ile karşılaştı.

Siyah bir kılıf içinde iPhone olduğunu düşünerek satın aldığı kutudan çıkan bu sahte ürün, turisti büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

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Satıcı, turistin parayı geri istemesine rağmen iade yapmayı reddetti.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte birçok kullanıcı olaya hem üzüntülerini hem de eleştirilerini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, turistin yaşadığı durumu eleştirirken, "Böyle bir şeye nasıl inanır?" şeklinde yorumlar yaptı. Diğerleri ise turistin yaşadığı dolandırıcılığa üzüldüklerini belirtti.

Paylaşım, kısa sürede viral hale geldi ve geniş bir kitle tarafından ilgi gördü.

Bu olay, Gana'daki ikinci el pazarlarında dolandırıcılık vakalarının yaygınlığına dikkat çekti ve tüketicilere daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan bir uyarı olarak öne çıktı.