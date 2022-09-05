Seda Bakan Ela bebeğin yüzünü gösterdi. Doğum sonrası kızlarıyla poz verdi

2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Çift Ela ismini verdikleri ikinci kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızlarına 'Ela' ismini veren çift, kendilerini arayan tebriklerini ileten herkese teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seda Bakan, kızları ve eşiyle birlikte poz verdi.

"Allaha çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık" diyen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Ama teşekkürün en büyüğü doktoruma. Hayatın karşıma çıkarabileceği en güzel insanlardan biri ona minnet borçluyum. Ayrıca Anestezi doktorum Necati Orman’cıya da çok ama çok teşekkürler. Doktorlarımızdan Allah razı olsun… ( Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian ailesine doğru gidiyoruz)"

