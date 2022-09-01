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Seda Bakan ikinci kez anne oldu

Ali Erel ile 3 yıl önce dünya evine giren oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne olmanın mutluğunu yaşadı. Bir kızı olan Bakan bu sabah Ela bebeği de kucağına aldı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:32
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:37
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Seda Bakan ve Ali Erel çifti Ela bebeğe kavuştu

Seda Bakan ikinci kez anne oldu
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Oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel çifti Ela bebeğe bu sabah kavuştu. Çift Ela ismini verdikleri ikinci kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Doğumu gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özbaşlı “Anne Seda Bakan Erel ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi. 

"HOŞ GELDİN MİNNOŞUMUZ"

Bakan ile Erel'in ikinci kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, çocuklarına Ela adını verdi. Müjdeli haberi ise Seda Bakan'ın yakın arkadaşı Hadise, "Hoş geldin minnoşumuz." notuyla yayınladığı gönderi ile duyurdu.

Bakan da aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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