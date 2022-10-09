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Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu

Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük olan ikinci kızı 'Ela' için evinde mevlit okuttu. Ünlü oyuncu, mevlide ait kareleri ve görüntüleri sosyal medya hesabından "Çok şükür" diyerek yayınladı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:08
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Seda Bakan 40 günlük olan kızı Ela için mevlit okuttu! "Çok şükür" diyerek paylaştı

Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu
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2014 yılından bu yan müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olmuştu. Bakan, 2 Eylül’de ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 

Bakan ikinci kızına 'Ela' adını vermiş ve doğum sonrası hastane çıkışında, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz” demişti. 

İkinci kez anne olan Bakan, doğalı tam 40 gün olan ikinci kızı Ela için evinde mevlit okuttu. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, mevlitten görüntüleri de sosyal medya hesabından “Çok Şükür” diye yayınlayarak fotoğrafın altına da '40'ımız uçuyor' notunu düştü.
 

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