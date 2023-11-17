İkinci MTV için yeni karar. Bu kişiler ödemeyecek

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) kimler tarafından ödenip ödenmeyeceği konusundaki ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Torba yasada onaylanan karara göre, Ek MTV, 2023'te uygulanan MTV kadar olacak.

Ek MTV’nin ilk taksidi ağustos sonuna kadar, ikinci taksidi ise kasım sonuna kadar ödenebilecek.

ÖDEMEYE YAPMAYANLARIN FAİZ ORANI YÜZDE 36

Ancak, ikinci taksit için son ödeme tarihi 30 Kasım ve ödenmeyen borçlara uygulanan tecil faizi oranı yüzde 36'ya çıkarıldı.

EK MTV’Yİ KİMLER ÖDEMEYECEK

Deprem bölgesinde deprem tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleri ile deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden kişiler ek MTV ödemeyecek.

2023 YILI EK MTV'Yİ ÖDEMEYENLERİN SAYISI BELLİ OLDU

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

"Milli seferberlik" adı altında enflasyonun altında ezilen vatandaşlara getirilen ek MTV ödemelerinde, ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu.

Yüksek enflasyon altında ezilen vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

“GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ”

Ülkedeki vatandaşları bunaltan enflasyon, zamlar ve ek vergiler hakkında bilgilendirmeler yapan Mehmet Şimşek geçiş döneminde olduğumuzu ve bu dönemin 2024 yılının yarısından sonra düşüş dönemine geçeceğini ifade etti.

“TEKRAR VERGİLERDE BU ŞEKİLDE BİR ARTIŞ OLUR MU?”

Şimşek, "Tekrar vergilerde bu şekilde bir artış olur mu?", "2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?" şeklindeki sorularına "Hayır" yanıtını verdi.

İŞLEMLER NASIL YAPILIR?

Adım adım aşağıdaki işlemleri tamamlayarak ek MTV silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

- İnteraktif vergi dairesine E- DEVLET şifresiyle girilir.

- İnteraktif Vergi Dairesi arama kısmına(SAĞ ÜST) GENEL AMAÇLI DİLEKÇE yazılıp, tıklanır.

- Tüm vergi dairelerini seçilir. Oradan plakanın ilini seç. Plakanın bağlı olduğu vergi dairesini seçilir.