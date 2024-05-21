Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti

Artvin’de dünya evine giren Tolgahan Aydemir ve Adana’dan gelin gelen Şifa Kabayel, düğünlerine dolmuşla giderek toplu taşıma kullanımına dikkat çekti ve farkındalık oluşturdu. Kuaförden düğün salonuna kadar gelin arabası yerine toplu taşıma aracını tercih eden çift, bu özel anlarını unutulmaz kılmak istedi.

Aydemir ve Kabayel çifti, düğün hazırlıklarını tamamladıktan sonra Şehit Dursun Acar Caddesi’ndeki dolmuş durağına gitti ve ‘Çarşı–Köprü’ güzergahındaki dolmuşa bindi. Dolmuş şoförü ve yolcular, gelin ve damadı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Bu farkındalık yaratan hareketleriyle Artvin’in sevilen çiftlerinden biri haline gelen Aydemir ve Kabayel, düğün salonuna ulaşana kadar yüzlerde tebessüm oluşturdu. Çiftin bu anlamlı ve farklı girişimi, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve beğeni topladı.