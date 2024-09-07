İkiz kardeşlerinin kabrini ararken toplu mezarı ortaya çıkardı. 62 yıl önce ölmüşlerdi

Mahremiyeti için ismi yerine “Sarah” mahlası kullanılan kadın, Oldham'da yüzlerce bebek ve çocuğun gömülü olduğu bir toplu mezarın keşfedilmesine yardımcı oldu.

Royton Mezarlığı'nda işaretlenmemiş bir alanda 145 ölü doğmuş bebek, 128 bebek ve küçük çocuk ile 29 yetişkinin kalıntıları bulundu. Bunların arasında “Sarah” takma adlı kadının 1962 yılında ölen ikiz kardeşleri de vardı.

Hüzünlü kadın, MailOnline'a verdiği demeçte, “Mezarlığın yakınında oturuyorum. Annemle birlikte sürekli mezarlığın içinden geçerdik ve kardeşlerimin orada gömülü olduklarından haberimiz yoktu. Konu hakkında konuşurken üzülüyorum çünkü annem de öldü ve aynı mezarlığa gömüldü ama onların orada olduğunu inanın bilmiyordum. 1980'lere kadar, ölü doğan çocukların ebeveynleri, kaybettikleri çocuklarının akıbeti konusunda doktorlar tarafından karanlıkta bırakılıyordu” dedi.

İSİMLERİ DERİ CİLTLİ KİTAPTA YAZILIYDI

Acılı kadın “Bunların birçoğu, ebeveynler nereye gömüldüklerini bilmeden, genellikle toplu mezarlara defnediliyorlardı. Yaslı ebeveynlere bunun yerine çocuklarının aynı gün “iyi bir insanın” yanına gömüldüğü söyleniyordu. Sarah ayrıca “Kardeşlerim benden sadece bir yaş büyüktü. Büyürken bu acının ailemi nasıl etkilediğini gördüm ve hiçbir destek görmedim” diye konuştu.

İkizlerin adı hiçbir resmi kayıtta yer almıyordu. Sarah bu yüzden onları bulmak için yıllarca soybilim şirketleri, belediye yetkilileri ve adli tabiplerle köşe kapmaca oynadı.

AYNI MEZARLIKTA YANITINI ALDI

Wirral'daki Birkenhead'de ölü doğan oğlunun mezarını 53 yıl sonra bulan Gina Jacob'dan yardım aldı. Birlikte, Sarah'nın kardeşlerinin kayıtlarını, gömüldükleri yerden bahseden deri ciltli bir kitapta buldular. Artık yaşadığı yerden sadece bir taş atımı uzaklıkta birlikte gömüldüklerini biliyor.

Sarah “Kardeşlerimi bulduğum için çok mutluydum ama ne kadar duygulanacağımı bilmiyordum ve gözyaşlarına boğuldum. Buranın bebekler için bir “çöplük” gibi olduğunu öğrenince başka bebekler olup olmadığını sormak zorunda kaldık ve onlar da “Evet aynı mezarlıkta” dediler. Mezarlarda bulunan yetişkinlerin, uygun bir cenaze töreni için ödeme yapamayan ailelerin 'fakir gömüleri' olması muhtemel.

BBC'ye yaptığı açıklamada amcası Joseph Morris'in de bu arsaya gömüldüğünü söyledi. Yayın kuruluşuna konuşan Joanna, “Ailem yıllardır amcamın nerede olduğunu bilmedikleri için üzgün” dedi.