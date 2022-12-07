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İkizler dolunayı nedir, ne zaman olur? 8 Aralık İkizler Dolunayı mı?

İkizler burcunda gerçekleşecek olan dolunay beraberinde bazı etkileri de getiriyor. 2022’nin son dolunayı olan İkizler dolunayının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, İkizler dolunayı nedir, ne zaman olur? 8 Aralık İkizler Dolunayı nedir?

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:18
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İkizler dolunayı nedir, ne zaman olur? 8 Aralık İkizler Dolunayı nedir?

İkizler dolunayı nedir, ne zaman olur? 8 Aralık İkizler Dolunayı mı?
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2022’nin son dolunayı olan İkizler dolunayı Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Astroloji meraklıları İkizler dolunayının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, İkizler dolunayı nedir, ne zaman olur? 8 Aralık İkizler Dolunayı nedir?

2022 yılının son dolunayı olan İkizler dolunayı 8 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. 9 Ekim’de başlayan ve 16 derecede gerçekleşecek 7 dolunay serisi 6 Nisan’a kadar devam edecek.

Ekim 2022’den Mayıs 2023’e kadar önce Satürn, ardında da Uranüs hepimizi sınayacak. Astroloji uzmanları hem ilişkilerimizde hem de alışkanlıklarımızda işlevini bitirmiş her şeyi bırakma zamanı İkizler dolunayı olduğunu söylüyor. Bu gerçekleşen dolunaylar her ayın ilk 10 gününde doğanları daha fazla etkileyecek.

8 ARALIK İKİZLER DOLUNAYINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Astroloji uzmanları İkizler Dolunayında retro konumundaki Mars’ın başrolde olduğunu, genel anlamda fikirsel çatışmaları, ikili ilişkilerde restleşmeleri gündeme getirdiğini söylüyor. Ateş elementinin baskınlığı kontrolsüz tepkileri, özgürlük arayışının yoğunluğunu verebilir. Bu dönemde özellikle İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarının daha sakin kalmaya ihtiyaçları olacak.

İkizler dolunayı gökyüzündeki değişken niteliğin baskınlığı, değişen koşulların aklımızı karıştıracağını, karar vermekte zorlanabileceğimizi anlatıyor.

İkizler burcundaki Mars sebebiyle iletişimde, ulaşımda ve teknolojide beklenmedik gelişmeler, sorunlar yaşanabilir. İkizler dolunayı bazı kararları almamız için zorlanacağımız söyleniyor.

Ayrıca iki hafta boyunca bedensel olarak kaslarla ilgili yaralanmalar, omuzlarda, kollarda ve ellerde hassasiyet yaşanabileceği konusunda Astroloji yorumunda bulunanlar uyarıyor.

İkizler Dolunayından en çok değişken burçlar (Yay, Balık, İkizler, Başak) ve bu burçların özellikle 16 derece civarında önemli vurguları olanlarla, 3-13 Aralık, 2-12 Mart, 2-12 Haziran ve 3-13 Eylül arasında doğanlar daha yoğun etki alacaklar.

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