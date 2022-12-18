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En çok aldatan burçlar belli oldu

İlişkilerde en çok aldatan burçlar açıklandı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 13:46
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En çok aldatan burçlar listesi açıklandı

En çok aldatan burçlar belli oldu
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Aldatma bir burç belirtisi olmasa da astroloji uzmanları, bazı enerjilerin bu tip durumlara yatkınlığı artırdığını belirtiyor. Güneş, Ay veya Venüs özellikle bazı burçların ilişkilerinde, bağlılığı zayıflatıyor.

Posta’da yer alan bilgilere göre, en çok aldatan burçlar açıklandı.

İKİZLER 

İkizler, en sadık burçlar listesinin en son sırasında yer alan; muhteşem iletişim kabiliyetleri ile sosyal hayatın göze çarpanları ne yazık ki ilişkiler konusunda sınıfta kalmaya oldukça müsait. Değişken ruh halleri ve kararsızlıklarıyla ilişkileri olduğu halde yeni flörtlere ve ilişkilere yelken açmada oldukça istekli olabilirler. En geçerli mazeretleri arasında “O zamanlar farklı bir insandım” yer alır.

TERAZİ 

Terazi burçları kolaylıkla yalan söyler ve çok hile yapar. Astrologlar bu burçtakilerin; sorumluluktan kaçma ve evlilik dışı ilişkileri örtbas etme konusunda doğaüstü bir şekilde usta olduklarını belirtiyor. Venüs tarafından yönetilen teraziler, hayatları buna bağlıymış gibi flört ederler. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar ve iltifat edilmeyi severler.

BALIK BURCU 

Balık burcu insanları, gerçeklikten uzaklaşmayı seven, gerçeklerden kaçan kişiler olarak öne çıkarlar. Hayal kurmayı severler ve ruh eşine inanırlar. Bu burcun diğerlerinden en büyük farkı; eğer ruh eşini bulduğuna inanırsa onu asla aldatmaz. Ancak yanındaki insan ruh eşi değilse, hayaller aleminin cazibesine kapılması son derece kolaydır. Aşka aşık olan bu burcun insanlarını elde tutmak pek de kolay değildir. Hayatındaki kişiyi son derece kolay bir şekilde unutup yeni bir ilişkiye yelken açabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu olan kişiler her zaman dikkat çekmeyi ve ilgi odağı olmayı sever. Kendini her konuda haklı gören aslan burçları en çok kendisi sevilsin ister. İlişkisinde her zaman pohpohlanma ve övülme ihtiyacı duyan aslan burçları bunun eksikliğini hissettiği an aldatır. Aslan burcunun en iyisine layık olduğunu düşünme, flörtü sevme gibi özellikleri aslan burcunu da sık aldatanlar listesine sokuyor.

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